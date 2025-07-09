Глава МХАТ Кехман прибыл в Следственный комитет

Глава Михайловского театра и МХАТ Владимир Кехман прибыл в Следственный комитет (СК). Об этом сообщает корреспондент газеты «Известия».

По данным газеты, Кехман был приглашен в СК для дачи показаний в качестве свидетеля. Сообщалось, что уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ. По нему проходят несколько неустановленных лиц.

До этого стало известно, что в здании МХАТ имени Горького в Москве проходят обыски. Сообщалось, что рядом с театром находится машина Росгвардии, внутри театра работают сотрудники правопорядка. Вход в здание запрещен. По данным правоохранителей, обыски также прошли у главы Михайловского театра и МХАТ Владимира Кехмана в рамках расследования уголовного дела.

9 июля издание «Фонтанка» сообщало, что Кехмана задержали в рамках уголовного дела о растрате и присвоении в особо крупном размере. Причиной стали «контракты по реконструкции старой сцены МХАТ», которую планировали открывать в октябре 2025 года.

Владимир Кехман возглавляет МХАТ с 2021 года. Он также является художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге и принимает участие в его постановках.

Ранее силовики пришли с обысками в культурное пространство «Револьт-центр» в Сыктывкаре.