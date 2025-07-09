На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Директора МХАТ Кехмана задержали по уголовному делу о растрате

«Фонтанка»: директор МХАТа Кехман задержан по уголовному делу о растрате
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Директора МХАТ им. Горького и худрука Михайловского театра Владимира Кехмана задержали в рамках уголовного дела о растрате и присвоении в особо крупном размере. Об этом сообщает «Фонтанка» в своем Telegram-канале.

Кехмана, заявляет издание, задержали сразу же, как только он вернулся из-за границы. Это произошло утром 9 июля в Подмосковье. Расследование против культурного деятеля ведут центральные аппараты Следственного комитета России и ФСБ. Причиной стали «контракты по реконструкции старой сцены МХАТ», которую планировали открывать в октябре 2025 года.

В 2021 году Минкультуры назначило Владимира Кехмана директором МХАТа им. Горького.

В декабре 2023 года в МХАТе отменили частное выступление Филиппа Киркорова на фоне скандала с «голой» вечеринкой. Как говорила журналистка Ксения Собчак, запрет вынес лично генеральный директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман. Он объяснил свое решение «актом самоцензуры». Речь шла о корпоративе одной крупной компании, за участие в котором Киркорову обещали огромный гонорар.

Ранее в МХТ прошла закрытая церемония награждения премии «Че о Че».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами