Директора МХАТ Кехмана задержали по уголовному делу о растрате

Директора МХАТ им. Горького и худрука Михайловского театра Владимира Кехмана задержали в рамках уголовного дела о растрате и присвоении в особо крупном размере. Об этом сообщает «Фонтанка» в своем Telegram-канале.

Кехмана, заявляет издание, задержали сразу же, как только он вернулся из-за границы. Это произошло утром 9 июля в Подмосковье. Расследование против культурного деятеля ведут центральные аппараты Следственного комитета России и ФСБ. Причиной стали «контракты по реконструкции старой сцены МХАТ», которую планировали открывать в октябре 2025 года.

В 2021 году Минкультуры назначило Владимира Кехмана директором МХАТа им. Горького.

В декабре 2023 года в МХАТе отменили частное выступление Филиппа Киркорова на фоне скандала с «голой» вечеринкой. Как говорила журналистка Ксения Собчак, запрет вынес лично генеральный директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман. Он объяснил свое решение «актом самоцензуры». Речь шла о корпоративе одной крупной компании, за участие в котором Киркорову обещали огромный гонорар.

Ранее в МХТ прошла закрытая церемония награждения премии «Че о Че».