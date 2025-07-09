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В МХТ прошла закрытая церемония награждения премии «Че о Че»

Церемония награждения премии «Че о Че» прошла в МХТ
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Сергей Пятаков/РИА Новости

В МХТ прошла закрытая церемония награждения «Че о Че» — премии короткометражного кино, в этом году она создана к 125-му юбилею театра. Об этом рассказали актеры Константин Хабенский и Кристина Бабушкина совместно с гендиректором WINK Антоном Володькиным, передает «Пятый канал».

«Будет специальный приз от наших партнеров и спонсоров — все десять работ, которые отобраны нами и вошли в шорт-лист, будут выложены на просторах онлайн-кинотеатра. Все, кто сейчас не попали на совместный просмотр и церемонию награждения, смогут посмотреть кино может еще не именитых, но очень одаренных ребят наравне с другими топовыми кино и сериалами!», — рассказал перед началом церемонии Константин Хабенский.

Актриса и член жюри Кристина Бабушкина подчеркнула, что такие «конкурсные коротышки» заслуживают внимания. Подобный жанр существовал в искусстве всегда. Так, краткость была присуща писателю Антону Чехову, баснописцу Ивану Крылову и не только. Хабенский отметил, что Чехову удавалось четко описывал человеческий синдром.

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