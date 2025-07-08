Для молодых блогеров и журналистов организуют тур по уникальным точкам России

Блогеры и журналисты в возрасте от 18 до 35 лет в течение августа этого года посетят уникальные места России в рамках блог-туров. Мероприятия будут организованы в рамках Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ», партнером которой выступают информационное агентство России ТАСС и медиахолдинг Rambler&Co.

В ходе туров участники смогут посетить Северную Осетию — Аланию, агропромышленные комплексы в Московской области и самые крупные производства Челябинской области. По итогам поездок молодые блогеры и журналисты создадут контент о важных достижениях России в разных областях.

Аналогичные мероприятия уже проводились премией «ШУМ» в прошлом году. Участники посетили Белоярскую АЭС, космодром «Байконур», ЛНР и ДНР, а также музей «АТОМ» и офисы VK и Yappy. По итогам был создан уникальный контент о жизни молодежи в регионах.

Организаторы уточнили, что для участия в поездке необходимо подать заявку и пройти конкурсный отбор. Прием заявок завершится 16 июля. Еще одним условием участия в блог-турах является наличие заявки на премию «ШУМ»-2025. Подать ее необходимо на сайте премии, выбрав одну или несколько номинаций.

Организаторами Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ» выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Правительство Калининградской области. Она организуется в рамках реализации федерального проекта «Россия страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Информационными партнерами премии являются «Лента.ру», «Газета.Ru» и Добро.Медиа.