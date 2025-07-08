На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Для молодых блогеров и журналистов организуют тур по уникальным точкам России

Организаторы премии «Шум» проведут молодежный блог-тур по ярким местам России
true
true
true
close
Пресс-служба Премии «ШУМ»

Блогеры и журналисты в возрасте от 18 до 35 лет в течение августа этого года посетят уникальные места России в рамках блог-туров. Мероприятия будут организованы в рамках Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ», партнером которой выступают информационное агентство России ТАСС и медиахолдинг Rambler&Co.

В ходе туров участники смогут посетить Северную Осетию — Аланию, агропромышленные комплексы в Московской области и самые крупные производства Челябинской области. По итогам поездок молодые блогеры и журналисты создадут контент о важных достижениях России в разных областях.

Аналогичные мероприятия уже проводились премией «ШУМ» в прошлом году. Участники посетили Белоярскую АЭС, космодром «Байконур», ЛНР и ДНР, а также музей «АТОМ» и офисы VK и Yappy. По итогам был создан уникальный контент о жизни молодежи в регионах.

Организаторы уточнили, что для участия в поездке необходимо подать заявку и пройти конкурсный отбор. Прием заявок завершится 16 июля. Еще одним условием участия в блог-турах является наличие заявки на премию «ШУМ»-2025. Подать ее необходимо на сайте премии, выбрав одну или несколько номинаций.

Организаторами Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ» выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Правительство Калининградской области. Она организуется в рамках реализации федерального проекта «Россия страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Информационными партнерами премии являются «Лента.ру», «Газета.Ru» и Добро.Медиа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами