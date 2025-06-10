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В РФ объявили лауреатов государственных премий в разных областях

В Кремле назвали лауреатов государственных премий 2024 года в разных отраслях
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Алексей Майшев/РИА Новости

В Кремле назвали имена лауреатов государственных премий 2024 года в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности. Список опубликован на официальном сайте.

Уточняется, что имена лауреатов объявили помощник президента Андрей Фурсенко, помощник президента Владимир Мединский и советник президента, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

Премии в области науки и технологий присуждены: Николаю Кузнецову, заведующему кафедрой Санкт-Петербургского государственного университета, доктору физико-математических наук; Николаю Макарову, директору Института археологии Российской академии наук, доктору исторических наук, академику Российской академии наук; Максиму Никитину, заведующему лабораторией Московского физико-технического института, доктору физико-математических наук.

Премии в области литературы и искусства 2024 года присуждены: Юрию Полякову, писателю и драматургу; Тамаре Пуртовой, главе Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова; Алексею Шалашову, директору Московской государственной академической филармонии; Александру Чайковскому, композитору, художественному руководителю этого учреждения.

Премию за достижения в области гуманитарной деятельности получил Александр Чубарьян, научный руководитель Института всеобщей истории Российской академии наук, доктор исторических наук, академик Российской академии наук.

Премию за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности получила Наталья Карпович, глава Объединения многодетных семей Москвы.

Премию за благотворительность получил Георгий Столяренко, гендиректор Центра диагностики и хирургии заднего отдела глаза.

Ранее Путин наградил посла России в Ватикане орденом Александра Невского.

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