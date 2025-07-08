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Кудрявцева высмеяла Трампа: «Деменция в овальном кабинете распространяется на всех»

Телеведущая Кудрявцева усмотрела признаки деменции в поведении Трампа
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Пресс-служба НТВ

Телеведущая Лера Кудрявцева высмеяла в своем Telegram-канале президента США Дональда Трампа, который назвал премьер-министра Японии Сигэру Исиба «мистером Япония».

Накануне Трамп в прямом эфире забыл имя Исибы, но вышел из ситуации фразой: «Эй, мистер Япония».

«Деменция в овальном кабинете распространяется на всех», — пошутила Кудрявцева.

В начале июня Трамп поручил провести расследование относительно того, скрывали ли помощники Джо Байдена информацию о состоянии здоровья экс-президента. Также Трамп призывал не смеяться над умственными способностями 82-летнего Байдена. Глава Белого дома уверял, что это не повод для шуток.

1 июня бывший личный врач президентов США в 2013—2018 годах, конгрессмен Ронни Джексон заявил, что окружение бывшего президента США Джо Байдена знало об ухудшении его умственных способностей еще в 2019—2020 годах, однако эту информацию решили скрыть от общественности перед выборами.

Бывший президент США Джо Байден в свою очередь назвал «нелепыми» подозрения в сговоре подчиненных для использования его автопера во время работы его администрации.

Ранее глава ЛБИ Мизулина обвинила отдельных лиц во власти в навязывании разврата в РФ.

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