Мизулина об Инстасамке в ОП РФ: «Дальше Mellstroy станет главой МВД, а Блиновская — Генпрокурором»

Глава ЛБИ Мизулина обвинила отдельных лиц во власти в навязывании разврата в РФ

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала в Telegram-канале «крайне возмутительным перформансом для всего общества» появление певицы Инстасамки на минувшем заседании Общественной палаты РФ (ОП РФ).

Мизулина вспомнила, как в 2023 году Инстасамка (она же — Дарья Еропкина) приходила в ее организацию на фоне отмены концертов. По словам общественницы, знаменитость не смогла ответить на ряд «провокационных вопросов» относительно своей позиции по теме СВО, распространению порнографического контента и пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и других.

«Видимо, дальше по абсурдному сценарию некоторых лиц скамер Mellstroy должен стать министром МВД России, подделавший военник Литвин — министром обороны, инфомошенница Блиновская — Генпрокурором, а Иван Золо — главным психиатром России», — сыронизировала Мизулина.

На Украине, напомнила глава ЛБИ, несколько лет назад в Верховную раду баллотировалась работница сферы интим-услуг, но в РФ «подобный сценарий не пройдет».

«Россияне вовремя осознали угрозу и так, как у них, не хотят. И молодежь не хочет, судя по числу обращений. Навязывая деградацию и разврат отдельные лица во власти только сильнее раздражают все общество», — подытожила она.

Инстасамка посетила Общественную палату РФ для обсуждения безопасности детей в интернете и их прав 4 июля. На заседании рассматривались предложения законов о правах несовершеннолетних в интернете.

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