Американский режиссер Тим Бертон снимет первый за 13 лет мультфильм. Об этом он рассказал в интервью во время недавнего визита в Мексику.
«Я работаю над одним анимационным проектом. Надеюсь, скоро получу сценарий и тогда продолжу работу», — признался 66-летний кинематографист.
Бертон добавил, что анимация — это, что его действительно вдохновляет.
Последней анимационной работой Бертона стал полнометражный «Франкенвини» об оживленном псе — он вышел в 2012 году.
Тим Бертон также написал сценарий к мультфильму «Кошмар перед Рождеством», поставленному режиссером Генри Селиком, позже выпустил снятый в аналогичной эстетике мультфильм «Труп невесты».
Последняя на данный момент режиссерская работа Бертона вышла в 2024 году — это «Битлджус Битлджус», продолжение его картины 1988 года «Битлджус».
В конце 2024 года Тим Бертон высказался о новом возможном сотрудничестве с Джонни Деппом, который снялся в восьми проектах режиссера, включая «Эдварда Руки-ножницы» и «Чарли и шоколадную фабрику».
Ранее «Союзмультфильм» зарегистрировал бренд «Чебубу».