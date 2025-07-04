Режиссер Тим Бертон заявил о работе над новым анимационным проектом

Американский режиссер Тим Бертон снимет первый за 13 лет мультфильм. Об этом он рассказал в интервью во время недавнего визита в Мексику.

«Я работаю над одним анимационным проектом. Надеюсь, скоро получу сценарий и тогда продолжу работу», — признался 66-летний кинематографист.

Бертон добавил, что анимация — это, что его действительно вдохновляет.

Последней анимационной работой Бертона стал полнометражный «Франкенвини» об оживленном псе — он вышел в 2012 году.

Тим Бертон также написал сценарий к мультфильму «Кошмар перед Рождеством», поставленному режиссером Генри Селиком, позже выпустил снятый в аналогичной эстетике мультфильм «Труп невесты».

Последняя на данный момент режиссерская работа Бертона вышла в 2024 году — это «Битлджус Битлджус», продолжение его картины 1988 года «Битлджус».

В конце 2024 года Тим Бертон высказался о новом возможном сотрудничестве с Джонни Деппом, который снялся в восьми проектах режиссера, включая «Эдварда Руки-ножницы» и «Чарли и шоколадную фабрику».

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