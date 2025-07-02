Режиссер «Усатого няня» не согласился с идеей Михалкова квотировать западное кино

Режиссер Грамматиков заявил, что качество национальных фильмов не возрастет от квотирования

Режиссер Владимир Грамматиков признался в беседе с ТАСС, что не согласен с идеей коллеги Никиты Михалкова о квотировании западного кино.

По мнению Грамматикова, квотирование зарубежных картин не поднимает качество национального кино. Как отметил режиссер, он понимает, что Михалков предлагает эти меры с точки зрения национальной безопасности, а не коммерции.

«Ведь кино, безусловно, влияет на молодое поколение. Однако стоит отметить, что любой запрет для молодого человека может иметь обратный эффект», — поделился кинематографист.

Грамматиков наиболее известен по работе над картинами «Усатый нянь» и «Маленькая принцесса». Он также продюсировал франшизу «Последний богатырь». В 1995-м режиссер удостоился звания заслуженного деятеля искусств России.

В июне Никита Михалков призвал ввести входные взносы для западного кино. По словам режиссера, коллеги попросили его обратиться к президенту с просьбой о квотировании американского кино. Он предложил входной взнос в 5 миллионов рублей для рассмотрения представляемой картины в России. Артист считает, что 10% от проката западных фильмов следует вкладывать в рефинансирование национального кино.

Ранее режиссер «Усатого няня» призвал продвигать экранизации классических произведений.