В России опровергли запрет на участие граждан Азербайджана в культурных мероприятиях

Информация о том, что глава Минкультуры России Ольга Любимова утвердила рекомендации об ограничении участия граждан Азербайджана в культурных мероприятиях в РФ, не соответствует действительности. Об этом заявили в министерстве, сообщает «Интерфакс».

«Распространяемая информация о том, что министр культуры РФ Ольга Любимова подписала распоряжение «Об утверждении рекомендаций по ограничению участия граждан Азербайджанской Республики в культурных мероприятиях и распространению музыкального контента на территории Российской Федерации», носит полностью недостоверный характер», — сказали в Минкульте.

Там отметили, что документ, который фигурирует в публикациях, не имеет никакой юридической силы.

3 июля директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков заявил «Газете.Ru», что разногласия в отношениях России и Азербайджана искусственно подогреваются извне.

Отношения Москвы и Баку обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня. 1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

Ранее в Кремле прокомментировали информацию о том, что Азербайджан отменил связанные с РФ культурные мероприятия.