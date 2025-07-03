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В России обвинили Великобританию в «подогревании» конфликта с Азербайджаном

Политолог Марков: Британия отвечает за разрыв отношений России с Азербайджаном
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Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

Разногласия в отношениях России и Азербайджана искусственно подогреваются извне, заявил «Газете.Ru» директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков.

«Есть несколько внешних сторон, которые стараются разжечь конфликт России и Азербайджана, и прежде всего это западные страны, которые очень хотели бы, чтобы у Москвы были проблемы со всеми соседями. Считается, что есть неформальная договоренность между странами НАТО о том, что Франция является ответственной за разрыв отношений России и Армении, а Британия является ответственной за разрыв отношений России с Азербайджаном», — пояснил политолог.

По мнению Маркова, воздействовать на Армению оказалось гораздо проще, чем на Азербайджан, так как во главе последнего стоит президент, который стремится проводить суверенную политику, а не прозападную.

«Оторвать Азербайджан от России сложнее, но и британские спецслужбы намного сильнее, чем французские спецслужбы. Поэтому вот эти внешние стороны огромную роль играют во всех нынешних недомолвках. Кроме того, есть очень сильные тюркофобские силы, которые хотят поссорить Россию не только с Азербайджаном, но и с Турцией», — добавил политолог.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что отношения России и Азербайджана носят характер стратегического союзничества и «безусловно, есть силы, которым это не нравится».

Отношения Москвы и Баку обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня. 1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

Ранее в МИД РФ сообщили, что дипломатов до сих пор не допустили к арестованным в Баку журналистам.

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