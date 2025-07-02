Режиссера фильма «Экипаж» Митту госпитализировали

Режиссера сериала «Граница. Таежный роман» и фильма «Экипаж» Александра Митту госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника кинематографиста Геннадия Иванова.

«Сейчас мы знаем, что Александр Наумович в больнице. Больше никакой информацией не располагаю», — сказал собеседник агентства, не уточнив дату госпитализации.

1 июля Telegram-канал SHOT сообщил, что 92-летнего Митту госпитализировали в состоянии сопора — угнетенного создания, характеризующегося глубоким сном. Больной, как правило, лежит или совершает только автоматизированные движения в подобном состоянии.

30 июня СМИ сообщали, что к режиссеру приезжали сразу две бригады скорой помощи. Медиков вызвали после того, как режиссер потерял сознание у себя дома в Москве. От госпитализации он отказался. Позднее помощник режиссера заявил, что с кинематографистом «все нормально».

В ноябре СМИ писали, что у Митты обнаружили рак, из-за которого режиссеру присвоили паллиативный статус. Позднее сын режиссера Евгений заявлял, что информация о самочувствии отца не соответствует действительности. Он подчеркивал, что отец чувствует себя нормально.

Ранее режиссера Евстигнеева госпитализировали в Москве.