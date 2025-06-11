Режиссера Евстигнеева госпитализировали в Москве

Mash: режиссера Евстигнеева госпитализировали с подозрением на острый инфаркт миокарда

Режиссера Дениса Евстигнеева госпитализировали в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как уточнил источник канала, сейчас режиссер находится в отделении с подозрением на острый инфаркт миокарда. У него диагностировали гипертонию второй степени с риском сердечных заболеваний.

Сам актер прокомментировать свое состояние не смог, его близкие также не подтверждали и не опровергали информацию о госпитализации.

Денис Евстигнеев — сын народных артистов СССР Евгения Евстигнеева и Галины Волчек, автор фильмов «Лимита» и «Займёмся любовью», снимался в сериале «Краткий курс семейной жизни», продюсер десятков картин.

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