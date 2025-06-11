На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Режиссера Евстигнеева госпитализировали в Москве

Mash: режиссера Евстигнеева госпитализировали с подозрением на острый инфаркт миокарда
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Режиссера Дениса Евстигнеева госпитализировали в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как уточнил источник канала, сейчас режиссер находится в отделении с подозрением на острый инфаркт миокарда. У него диагностировали гипертонию второй степени с риском сердечных заболеваний.

Сам актер прокомментировать свое состояние не смог, его близкие также не подтверждали и не опровергали информацию о госпитализации.

Денис Евстигнеев — сын народных артистов СССР Евгения Евстигнеева и Галины Волчек, автор фильмов «Лимита» и «Займёмся любовью», снимался в сериале «Краткий курс семейной жизни», продюсер десятков картин.

До этого народный артист России, певец Филипп Киркоров во время церемонии вручения национальной музыкальной премии «Муз-ТВ» 2025 «Легенда» рассказал зрителям о своем выздоровлении после ожога.

Ранее звезду шоу «Импровизаторы» выписали из психиатрической больницы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами