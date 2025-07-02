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Звезда «Слова пацана» сыграет главную роль в экранизации поэмы Пушкина

Актер Минекаев исполнит главную роль в фильме «Руслан и Людмила»
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Пресс-служба компании «Марс Медиа»

Актер Рузиль Минекаев сыграет главного героя в фэнтези «Руслан и Людмила». Об этом сообщает журнал «Бюллетень кинопрокатчика».

Фильм снимается по мотивам одноименной поэмы Александра Пушкина. По сюжету, княжна Людмила влюбляется в простого парня Руслана. Но счастью пары не бывать: колдун Черномор при помощи волшебной бороды похищает девушку, чтобы отомстить ее отцу – князю Владимиру.

Режиссером картины стал Егор Чичканов. Он также напишет сценарий для проекта вместе с Денисом Даниловым.

Роль Людмилы исполнит Алена Долголенко. Актриса снималась в таких картинах, как «Фишер», «Пророк. История Александра Пушкина» и «Урок».

Евгений Стычкин примерит на себя образ колдуна Черномора, а Александр Робак – князя Владимира. Также в ролях: Елена Николаева (Наина), Артем Ткаченко (Финн) и Роман Евдокимов (Фарлаф). Картина выйдет в прокат в 2027 году.

В декабре 2024 года Рузиль Минекаев рассказал, что актер Бурак Озчивит позвал его в гости в Турцию — в Стамбул. Артист признался, что нервничал в присутствии звезды «Великолепного века».

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