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Звезда «Слова пацана» рассказал о предложении Озчивита поехать в Стамбул

Актер Минекаев рассказал, что Озчивит позвал его в Стамбул

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Актер Рузиль Минекаев признался в беседе с «Пятым каналом», что ему было необычно работать с турецким коллегой Бураком Озчивитом на съемках «Елки-11».

По словам Минекаева, у них было мало времени на общение. Актеры коммуницировали через переводчика. Российский артист также нервничал в присутствии звезды «Великолепного века».

«И в целом я как-то волновался и не осмеливался задать ему вопросы, которые хотел задать», — отметил актер.

Минекаев добавил, что Бурак Озчивит позвал его в гости в Турцию — в Стамбул.

В сентябре Бурак Озчивит рассказал, что сыграл «очень короткую роль» в «Елках 11». По словам артиста, ему не удалось сняться в большой роли в России, поскольку у него уже были запланированы съемки в Турции. При этом Озчивит понадеялся на более продолжительную роль в следующей части «Елок».

В декабре режиссер «Елок-11» Александр Карпиловский назвал Озчивита настоящим профессионалом. По словам кинематографиста, актер не разговаривает по-русски или по-английски, однако на съемочной площадке взаимодействие с ним было налажено без слов.

Ранее Никас Сафронов подарил портрет звезде «Великолепного века».

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