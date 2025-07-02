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Zivert раскрыла свой самый большой страх

Певица Zivert заявила, что больше всего боится не успеть что-то сделать
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) призналась в интервью изданию Hello!, что страдает от своей самокритичности в обычной жизни.

По словам Зиверт, она ругает себя перед сном даже в том случае, если переделала в течение дня миллион дел.

«Я пока только учусь хоть иногда хватить себя за то, что сделала. Сейчас, говоря об этом, вспомнила еще один большой страх: я так боюсь не успеть хотя бы что-то сделать…» — рассказала певица.

Исполнительница отметила, что больше всего на свете боится потерять близких. Она назвала их своей «тихой гаванью» и добавила, что от мысли о расставании с ними у нее начинает «сжиматься сердце».

«А в остальном — нет, я не из тех, кто живет в страхе. Не боюсь ни возраста, ни перемен, ни даже собственной тени. <…> По сути, страшно только одно — бояться…» — сказала звезда.

В июне Zivert призналась, что не сталкивалась со звездной болезнью. Исполнительница пыталась анализировать себя на наличие звездной болезни, однако не увидела у себя этих признаков. По словам артистки, с приростом популярности у нее появилось очень много работы. Из-за плотного графика певица даже не могла «осознать» наличие или отсутствие звездной болезни.

Ранее Анна Asti рассказала о жизни вне сцены.

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