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Рита Дакота чуть не попала в аварию из-за обидчивого балийца: «Начал мстить»

Певица Дакота заявила, что могла попасть в аварию на Бали из-за таксиста
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ritadacota/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Рита Дакота сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что едва не попала в аварию на Бали из-за «обидчивости» водителя байк-такси.

«Я в шоке! Только что чуть в аварию не попала. <…> Короче, только что обгоняла тетенька и подрезала нас, очевидно, случайно. А мой таксист начал в ответ обгонять и орать на нее, подрезая!!! Типа мстить», — рассказала знаменитость.

Дакота подчеркнула, что водитель такси лишь рассмеялся в ответ на ее возмущения. Певица сравнила балийцев с детьми, поскольку они «очень обидчивые, невнимательные и эмоциональные». В то же время артистка назвала себя «фанаткой балийцев» за их доброту.

В конце января 2025 года клипмейкер и продюсер Федор Белогай сообщал, что его супруга Рита Дакота приостанавливает концертную деятельность в России. Он объяснял это тем, что артистка решила сделать «фокус на мир». Белогай уточнял, что выступления Дакоты в РФ будут, но потом.

В декабре 2024-го Дакота жаловалась на то, что ей пришлось начать свою музыкальную карьеру заново в Лос-Анджелесе.

Ранее Виктория Боня пожаловалась, что заболела на ретрите в Испании.

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