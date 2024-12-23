Рита Дакота пожаловалась на карьеру в США: «Хочется уехать обратно в Москву»

Певица Рита Дакота пожаловалась на то, что ей пришлось начать свою музыкальную карьеру заново в Лос-Анджелесе. Ее слова передает Super.ru.

«Хочется расплакаться и уехать обратно в Москву, в свою зону комфорта, где у тебя все хорошо и все уже получилось, можно дальше почивать на лаврах», — заявила певица.

По словам артистки, иногда ей кажется «невозможным» построение карьеры в США. Ее удерживают в Америке только мысли о том, зачем она решилась на отъезд, и напоминание о миссии, которую артистка преследует за рубежом.

Рита Дакота уехала из России осенью 2023 года вместе с мужем, клипмейкером Федором Белогаем и дочерью. В январе 2024-го певица опровергала, что эмигрировала в США. Тогда Дакота уверяла подписчиков, что уехала в США на зиму. Она говорила, что «никогда не бросит» своих фанатов в РФ.

Рита Дакота вышла замуж за Белогая в мае 2023 года. Они расписались в московском МФЦ. Певица также воспитывает дочь Мию от первого брака с певцом Владом Соколовским. Артисты развелись в 2018 году.

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