Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рита Дакота пожаловалась на карьеру в США: «Хочется уехать обратно в Москву»

Певица Дакота выразила желание вернуться в Москву из-за проблем с карьерой в США
close
РИА «Новости»

Певица Рита Дакота пожаловалась на то, что ей пришлось начать свою музыкальную карьеру заново в Лос-Анджелесе. Ее слова передает Super.ru.

«Хочется расплакаться и уехать обратно в Москву, в свою зону комфорта, где у тебя все хорошо и все уже получилось, можно дальше почивать на лаврах», — заявила певица.

По словам артистки, иногда ей кажется «невозможным» построение карьеры в США. Ее удерживают в Америке только мысли о том, зачем она решилась на отъезд, и напоминание о миссии, которую артистка преследует за рубежом.

Рита Дакота уехала из России осенью 2023 года вместе с мужем, клипмейкером Федором Белогаем и дочерью. В январе 2024-го певица опровергала, что эмигрировала в США. Тогда Дакота уверяла подписчиков, что уехала в США на зиму. Она говорила, что «никогда не бросит» своих фанатов в РФ.

Рита Дакота вышла замуж за Белогая в мае 2023 года. Они расписались в московском МФЦ. Певица также воспитывает дочь Мию от первого брака с певцом Владом Соколовским. Артисты развелись в 2018 году.

Ранее сообщалось, что советская Мэри Поппинс написала письмо Путину из Мексики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами