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Рита Дакота приостановила концерты в России

Муж Дакоты Белогай сообщил, что певица пока не будет выступать в России
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ritadacota/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Муж Риты Дакоты, клипмейкер и продюсер Федор Белогай сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что супруга не планирует организовывать концерты в России на ближайшее время.

Белогай объяснил, что сейчас у артистки «фокус на мир». Он уточнил, что певица не отказывается от концертной деятельности в России. По его словам, выступления будут, но потом.

«Мы дописываем альбом на английском, снимаем клипы на международные треки. Моя цель на 2025-й — сделать несколько выступлений в Азии с новой программой», — поделился продюсер.

16 января Дакота сообщила, что ее ближайший концерт в Индонезии оказался под угрозой срыва. Артистка призналась, что несколько месяцев назад ей пришлось заменить барабанщика. По рекомендации она наняла профессионального русскоязычного драммера на Бали, который на протяжении двух месяцев репетировал ее программу. За несколько дней до концерта музыкант заболел.

По словам Дакоты, из-за болезни у барабанщика ухудшился слух. Мужчина не попадал в ритм на репетициях. Она отметила, что выучить ее концертную программу за несколько дней практически невозможно. Однако вскоре она нашла замену барабанщику. Выступление состоялось 19 января.

Ранее Рита Дакота объяснила низкие продажи билетов на концерт в Пхукете.

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