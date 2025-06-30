СМИ сообщили, что 92-летний Митта потерял сознание у себя дома

SHOT: режиссер Александр Митта потерял сознание у себя дома в Москве

К режиссеру фильмов «Таежный роман» и «Экипаж» Александру Митте приезжали сразу две бригады скорой помощи. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, медиков вызвали после того, как 92-летний Митта потерял сознание у себя дома в Москве. Прибывшие на место врачи стабилизировали состояние кинематографиста. Он отказался от госпитализации. Другие подробности неизвестны.

В ноябре СМИ писали, что у Митты обнаружили рак, из-за которого режиссеру присвоили паллиативный статус. Позднее сын режиссера Евгений заявлял, что информация о самочувствии отца не соответствует действительности. Он подчеркивал, что отец чувствует себя нормально.

В середине ноября 2023 года у Александра Митты диагностировали повторный инсульт, воспаление почек и сердечные заболевания.

Александр Митта является режиссером фильмов: «Гори, гори, моя звезда», «Экипаж», «Сказ о том, как царь Петр арапа женил», сериала «Граница. Таежный роман» и других картин. Он лауреат «Ники» и «Тэффи», народный артист России.

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