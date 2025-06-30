Слава о проблемах со здоровьем: «В последнее время только плачу»

Певица Слава заявила, что только плачет в последнее время из-за здоровья

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что испытывает сильный упадок сил на фоне проблем со здоровьем.

Сланевская пожаловалась, что никак не может выздороветь. Она не исключила, что ей предстоит операция из-за болей в ухе. При этом Слава не стала раскрывать детали своего недомогания.

«Очень много на меня свалилось. Мне с моими ушами вообще плакать нельзя, а я только этим и занимаюсь в последнее время <…> Короче, замучалась я уже», — написала артистка.

В июле 2023-го певица Слава обвинила пластического хирурга Тимура Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Певица Любовь Успенская поддержала Славу, заявив, что тоже осталась недовольна своей пластикой у Хайдарова.

Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции. После этого еще более 50 девушек подписали коллективное письмо против хирурга.

Слава разрешила конфликт с Хайдаровым мирным путем в октябре 2023-го. Они заключили полностью устроившее певицу соглашение. В октябре 2024-го Хайдаров заявил, что готов примириться с певицей Славой.

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