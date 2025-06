Верку Сердючку заподозрили в намерении уехать из Украины: «Задумался о политическом убежище»

Продюсер Леонид Дзюник не исключил в беседе с aif.ru, что певец Андрей Данилко (он же — Верка Сердючка) «задумался о политическом убежище» с целью уехать из Украины.

14 июня издание «Страна.ua» писало, что выступление Данилко в Osocor Residence в Киеве вызвало возмущение у «языковых активистов». Сердючку раскритиковали за исполнение песен на русском. Позднее сообщалось, что Данилко ответил матом хейтерам, которые критикуют его выступления на русском языке.

«Думаю, еще пару выпадов в адрес Андрея, и он плюнет на все и уедет из Украины. Скорее всего, он давно уже об этом начал задумываться», — сказал Дзюник.

В то же время продюсер усомнился, что Данилко выберет Россию для переезда. Он заявил, что в РФ есть люди, «которые постоянно выискивают скелеты в шкафу», что усложнит жизнь артиста в стране.

«И опять же, ехать в Россию, учитывая действующий в стране закон о пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), Данилко сейчас не с руки», — отметил он.

В мае Данилко признался, что его сценический образ Верки Сердючки всегда был «политической фигурой». Исполнитель также вспомнил о «травле», которой он подвергся после выступления на «Евровидении – 2007»: часть зрителей уверяла тогда, что в припеве певец произнес фразу «I want to see — Russia goodbye» («Я хочу видеть — Россия, прощай»), несмотря на то, что сам артист неоднократно это опровергал.

