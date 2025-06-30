Семен Слепаков о жизни в Израиле: «Такой адский геморрой»

Комик и музыкант Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) назвал Израиль непростой для жизни страной, но ему там «классно». Об этом он сообщил YouTube-каналу «Рада и терки».

Слепаков вспомнил, как недавно наткнулся на рейтинг самым счастливых стран, где Израиль оказался на восьмой позиции, обогнав Германию и Великобританию. По словам юмориста, в его голове промелькнула мысль: «Я что-то не заметил».

«И вдруг я понял, что замер счастья ведется не по тому, как в стране живется по сравнению с другими, а именно тому, как может остро почувствовать счастье здесь. Что-то сделать в Израиле — такой адский геморрой, что когда это ты делаешь, то чувствуешь себя невероятно счастливым», — сыронизировал Слепаков.

Шоумен также назвал Израиль очень дорогой для жизни страной, где машины стоят в три раза дороже, чем в остальном мире.

«В Москве меня давно не впечатляли ни покупки машин, ни квартир, а тут радуешься этому, как ребенок. В Израиле если курьер привозит заказ, а у тебя из бумажного пакета суп не вытекает, — ты уже счастливый», — поделился юморист.

Слепаков сейчас не проживает в России. В 2022 году он вместе с семьей переехал в Израиль и объявил, что больше не планирует возвращаться в РФ.

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