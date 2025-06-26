Невестка Боярского уточнила сообщения о госпитализации актера

Невестка народного артиста РСФСР Михаила Боярского Екатерина уточнила сообщения о его госпитализации. Об этом пишет издание Super.

«Нет, не госпитализировали. Все в порядке», — опровергла слухи она.

По словам Екатерины, 75-летний артист находится дома после плановых обследований, с ним все хорошо.

14 апреля Михаил Боярский попал в больницу после несчастного случая на репетиции в театре. По данным Telegram-канала Mash, он «оступился на сцене и рухнул с трехметровой высоты на спину» во время постановки «Ромео и Джульетта».

После этого показы другого спектакля с Боярским отменили до конца сезона. 26 июня стало известно о новой госпитализации 75-летнего актера — якобы с осложнениями, возникшими после стентирования.

Ранее актер Александр Михайлов рассказал, как чудом выжил на даче.