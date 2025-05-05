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Театр приостановил показы спектакля с Боярским до конца сезона

В Санкт-Петербурге приостановили показы спектакля с Боярским до конца сезона
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Театр имени Ленсовета в Санкт-Петербурге приостановил постановку «В этом милом старом доме» до конца сезона. Об этом сообщили в Telegram-канале учреждения.

Причиной приостановки стало самочувствие народного артиста России Михаила Боярского. Врачи порекомендовали актеру не выходить на сцену в ближайшее время. Билеты действительны, а также подлежат возврату.

«Понимаем, что многих из вас огорчит эта новость, но все мы хотим, чтобы Михаил Сергеевич вернулся на сцену как можно скорее, поэтому сейчас мы вынуждены поставить спектакль на «паузу»», — отметили представители театра.

В театре добавили, что спектакль заменят на другие постановки. Там 9 мая пройдет «Без вины виноватые» вместо «В этом милом старом доме». Информацию о следующих заменах представители учреждения опубликуют в ближайшие дни.

14 апреля Михаил Боярский попал в больницу после несчастного случая на репетиции в театре. По данным Telegram-канала Mash, он «оступился на сцене и рухнул с трехметровой высоты на спину» во время постановки «Ромео и Джульетта». Предположительно, Боярский сломал ребра и получил ушибы.

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