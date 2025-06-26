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Экстренно госпитализирован Михаил Боярский

Mash: актер Боярский госпитализирован в отделение кардиологии
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народный артист РСФСР Михаил Боярский экстренно госпитализирован в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника канала, артиста поместили в отделение сосудистой кардиологии. Предположительно, у него проблемы с сердцем.

Инсайдер рассказал, что в больницу артист приехал сам, однако чувствует себя плохо. Кроме того, он попросил врачей не сообщать сыну о его визите.

14 апреля Михаил Боярский попал в больницу после несчастного случая на репетиции в театре. По данным Telegram-канала Mash, он «оступился на сцене и рухнул с трехметровой высоты на спину» во время постановки «Ромео и Джульетта». Предположительно, Боярский сломал ребра и получил ушибы.

После этого показы другого спектакля с Боярским отменили до конца сезона.

Ранее актер Александр Михайлов рассказал, как чудом выжил на даче.

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