Экстренно госпитализирован Михаил Боярский

Народный артист РСФСР Михаил Боярский экстренно госпитализирован в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника канала, артиста поместили в отделение сосудистой кардиологии. Предположительно, у него проблемы с сердцем.

Инсайдер рассказал, что в больницу артист приехал сам, однако чувствует себя плохо. Кроме того, он попросил врачей не сообщать сыну о его визите.

14 апреля Михаил Боярский попал в больницу после несчастного случая на репетиции в театре. По данным Telegram-канала Mash, он «оступился на сцене и рухнул с трехметровой высоты на спину» во время постановки «Ромео и Джульетта». Предположительно, Боярский сломал ребра и получил ушибы.

После этого показы другого спектакля с Боярским отменили до конца сезона.

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