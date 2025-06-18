«Пошла кровь горлом»: актер Михайлов чудом выжил на даче

Актер Михайлов признался, что врачи спасли его несколько лет назад

Актер Александр Михайлов рассказал, как чудом выжил несколько лет назад при подготовке к роли Ивана Грозного в спектакле Малого театра. 80-летнего народного артиста России цитирует NEWS.ru.

Роль Грозного, подчеркнул он, роковым образом стоила жизни нескольким его коллегам-актерам: Николаю Хмелеву, Сергею Боярскому, Петру Мамонову, Евгению Евстигнееву. Сам он между премьерными показами в ноябре уехал на дачу погулять и подышать воздухом.

«Гулял — вдруг пошла кровь горлом, сразу вышло около пол-литра. Почему-то сгустками, комками. Встать уже не могу. И на помощь некого позвать», — вспоминает он.

Михайлова спас сосед-актер Александр Потапов. Он заехал в поселок случайно и довез артиста в больницу.

«Врач осмотрел и говорит: «Еще 15 минут — и вас бы не было», — делится Михайлов.

После этого актер провел в больнице полгода, восстанавливая здоровье.

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