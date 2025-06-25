Билан отменил концерт в Сочи за день до его начала: «Организм просит паузу»

Певец Дима Билан сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что вынужден отменить свой концерт в Сочи по состоянию здоровья.

«Весь месяц я очень много работал, и голосовые связки дали о себе знать. Организм просит паузу. <…> Все действительно очень воспалено, и если не сделать паузу хотя бы в один или два дня, то можно выпасть на недели из графика», — сказал исполнитель.

Мероприятие должно было состояться 25 июня в концертном зале «Фестивальный» в Сочи. Билан признался, что ему было непросто принять решение об отмене.

«В Сочи был солд-аут — каждый билет продан, и это дорогого стоит. Но сейчас важно восстановиться, чтобы снова выйти к вам на 100% — настоящим», — написал артист.

В марте Билан рассказывал, что подхватил ротавирусную инфекцию. Он называл болезнь неприятной и «жуткой». По словам певца, его «жестоко штормило».

В декабре 2024 года певец признавался, что не ест еду, подаренную фанатами, — боится сглаза. У артиста был инцидент, когда он попробовал выпечку от поклонника, а затем странно себя почувствовал. Билан был уверен, что в него «кто-то вселился».

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