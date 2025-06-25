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Сергей Жуков из «Руки Вверх!» готовит «российский ответ лабубу»

Певец Жуков сообщил о создании российского аналога лабубу — Бабайки
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Telegram-канал SHOT

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков планирует производить российский аналог популярной игрушки лабубу, которую назовет Бабайка. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал публикует концепт будущего персонажа Жукова — пухлую зверушку с серой шерстью и розовой шапкой. По словам Жукова, Бабайка будет работать на основе искусственного интеллекта.

Бизнес-партнером Жукова по созданию Бабайки выступит режиссер Алексей Учитель, поскольку создатели «российского ответа лабубу» намерены создать целую киновселенную со своими игрушками в будущем.

Лабубу — это персонаж, представляющий собой эльфа-монстрика с зубастой улыбкой, созданный гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и куклы лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. В последнее время лабубу приобрели популярность во всем мире.

Накануне сообщалось, что в России продолжает расти спрос на лабубу. При этом в июне средний чек на игрушки составил 1344 рубля, что в 4,9 раза (на 80%) ниже показателя мая (6575 рублей). Это указывает на широкое распространение подделок.

Ранее группа «Мираж» вспомнила о самой удивительной покупке на гонорары 90-х.

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