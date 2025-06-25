Сергей Жуков из «Руки Вверх!» готовит «российский ответ лабубу»

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков планирует производить российский аналог популярной игрушки лабубу, которую назовет Бабайка. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал публикует концепт будущего персонажа Жукова — пухлую зверушку с серой шерстью и розовой шапкой. По словам Жукова, Бабайка будет работать на основе искусственного интеллекта.

Бизнес-партнером Жукова по созданию Бабайки выступит режиссер Алексей Учитель, поскольку создатели «российского ответа лабубу» намерены создать целую киновселенную со своими игрушками в будущем.

Лабубу — это персонаж, представляющий собой эльфа-монстрика с зубастой улыбкой, созданный гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и куклы лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. В последнее время лабубу приобрели популярность во всем мире.

Накануне сообщалось, что в России продолжает расти спрос на лабубу. При этом в июне средний чек на игрушки составил 1344 рубля, что в 4,9 раза (на 80%) ниже показателя мая (6575 рублей). Это указывает на широкое распространение подделок.

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