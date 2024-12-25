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Дима Билан вспомнил, как в него «что-то вселилось» после печенья от фанатки

Певец Дима Билан признался, что не ест подаренную фанатами еду
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Журнал «Москвичка»

Певец Дима Билан признался в интервью с экстрасенсом Владом Череватым, что не ест любую еду от фанатов.

Билан боится сглаза. Он объяснил, что у него был странный случай, связанный с подаренным печеньем. Артист попробовал выпечку и странно себя чувствовал. По словам певца, он ощущал, будто в него «кто-то вселился». В то время исполнитель находился на съемках, поэтому ему было максимально тяжело.

«Я звонил подругам, мой водитель поехал за святой водой, и потом я ею через дверную ручку умывался у себя в гримерке. А у меня съемки идут, меня трясет, состояние жуткое. Это такое было!» — рассказал артист.

Билан считает, что люди живут в «неосязаемом» мире, а музыка — это энергия. Как отметил певец, поклонники «сплошь и рядом» дарят ему эзотерические зеркала и свечи. Артист не забирает такие подарки. Певец признался, что носит защитный амулет от негатива. Он также хранит маленькую икону, купленную в 1998 году.

«Не буду говорить, что за святой. И со мной эта иконка по сей день. Я выступал с ней, поступал с ней в Гнесинку, ГИТИС. Это такая вещь, без которой я вообще не представляю», — поделился певец.

Ранее Билан рассказал, каких песен не хватает на российской эстраде.

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