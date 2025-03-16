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Дима Билан пожаловался на ухудшение здоровья

Певец Дима Билан заболел ротавирусом
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ТНТ

Певец Дима Билан сообщил в Telegram-канале, что подхватил ротавирусную инфекцию.

Билан назвал болезнь неприятной и «жуткой». Он рассказал, что ему стало плохо 14 марта. Артиста «жестоко штормило». Певец не спал всю ночь из-за болезни.

«Потому что всё время бегал в уборную, отовсюду. М-да... Жесть. Гастроэнтеролог все время была на связи, поддерживала меня, советовала всякие препараты. Сейчас жду специалиста. Температура – понятное дело. В общем, берегите себя», — поделился исполнитель.

Билан также пожаловался на сильную слабость. Артист понадеялся, что поправится к 18 марта. Певец хочет присутствовать на презентации своего художественного клипа. Поклонники пожелали певцу скорейшего выздоровления.

В декабре 2024 года Билан признался, что ест любую еду от фанатов. Он боится сглаза. Он объяснил, что у него был странный случай, связанный с подаренным печеньем. Артист попробовал выпечку и странно себя чувствовал. По словам певца, он ощущал, будто в него «кто-то вселился». В то время исполнитель находился на съемках, поэтому ему было максимально тяжело.

Ранее Дима Билан не одобрил татуировки в свою честь.

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