Названа дата похорон Валентины Талызиной

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Похороны Валентины Талызиной, скорее всего, пройдут 24 июня. Дату прощания в беседе с РИА Новости назвал близкий друг звезды экрана Владек Дарман.

«Мы сейчас рядом с ней. Скорее всего, похороны пройдут во вторник, 24 июня, на Ваганьковском кладбище», — уточнил он.

По словам Дармана, Театр Моссовета сообщит конкретные время и место прощания и похорон позднее.

22 января свой 90-летний юбилей Валентина Талызина отметила на сцене Театра Моссовета, играя Графиню в «Волках и овцах», среди родных, коллег, друзей и зрителей, которые встречали ее бурными овациями.

12 марта Telegram-канал SHOT утверждал, что Талызина вызвала врачей на дом из-за сильной тошноты и боли в теле, которые длились на протяжении нескольких дней. Во время осмотра медики якобы обнаружили у артистки рак поджелудочной железы. Сама актриса опровергала эти сообщения.

Широкую известность Талызиной принесли роли в фильмах Эльдара Рязанова и Георгия Данелии, в том числе в таких картинах, как «Зигзаг удачи», «Афоня» и «Ирония судьбы», где она также озвучила главную героиню.

Ранее другая звезда «Афони» Нина Маслова пожаловалась на слухи о своей кончине.