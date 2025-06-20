У Лаймы Вайкуле и Шуры Би-2 вышел совместный трек

Певица Лайма Вайкуле и Шура Би-2 выпустили совместную композицию под названием «Танцуй». Об этом сообщила группа «Би-2» в Telegram-канале.

«Яркий коллаб, стильный диско-хаус с живым басом и синтами, волшебное сочетание вокалов — хочется слушать на репите и двигаться», — сказано в посте.

Шура и Вайкуле уточнили в личных блогах, что «Танцуй» обладает «летним вайбом» и «клубным драйвом», которые обеспечат слушателей отличным настроением.

О том, что Вайкуле и Шура Би-2 работают над созданием совместной композиции, стало известно еще осенью 2024 года. Певица называла трек «экспериментом»

В октябре 2024 года президент Молдавии Майя Санду встретилась в Кишиневе с певицей Лаймой Вайкуле и группой «Би-2». Причиной стало то, что участники коллектива и члены их семей подали документы на получение паспортов граждан Молдавии в апреле прошлого года. В мае Санду подписала указ о предоставлении им гражданства.

В апреле 2025 года сообщалось, что Лайма Вайкуле может лишиться квартиры в Москве. Представители общественного движения «Зов народа» обратились в Генеральную прокуратуру России с просьбой национализировать имущество артистки.

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