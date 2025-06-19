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Собчак рассказала, куда устроился Михаил Ефремов после колонии

Собчак: Михаил Ефремов устроился на постоянную работу в театр Михалкова
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Сергей Пятаков/РИА Новости

Актер Михаил Ефремов после выхода из колонии устроился на работу в «Мастерскую 12» режиссера Никиты Михалкова. Об этом сообщила Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

По ее информации, Ефремов написал письмо, которое «тронуло» Михалкова и он помог ему устроиться в театр.

«У Ефремова теперь есть постоянная работа: это — «Мастерская 12» Михалкова», — написала Собчак.

Она добавила, что первый спектакль с актером будет именно в театре Михалкова.

В феврале этого года Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он заявил, что болен. Он также говорил об исправной ежедневной работе в цеху по пошиву формы для заключенных.

9 апреля актер был освобожден из колонии в Алексеевке Белгородской области, где он отбывал срок за ДТП, произошедшее в 2020 году.

Telegram-канал Mash утверждал, что Ефремова уже утвердили на первую роль в кино, но представитель артиста это опроверг.

Ранее продюсер Дворцов заявил, что Ефремову нужны деньги.

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