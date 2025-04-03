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Лайма Вайкуле может лишиться квартиры в Москве

Генпрокуратуру России попросили национализировать имущество Вайкуле
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Представители общественного движения «Зов народа» обратились в Генеральную прокуратуру России с просьбой национализировать имущество певицы Лаймы Вайкуле. Об этом сообщает издание «Абзац».

Активисты отметили, что у Вайкуле есть квартира площадью 114 квадратных метров на Зоологической улице в Москве. Риелторы оценивают жилье в 56 миллионов рублей. Общественники считают, что высказывания и действия певицы представляют собой открытую поддержку враждебной деятельности против России «в рамках гибридной войны».

«Просим инициировать процедуру конфискации указанной квартиры в пользу государства в связи с антироссийской деятельностью Лаймы Вайкуле, направленной на подрыв безопасности России», — заявили активисты.

В 2022 году Вайкуле заявила, что «кормила СССР и Россию», выпуская свои диски. Исполнительница подметила, что получала всего 17 рублей за выступление на стадионе с 45 тысяч зрителей.

В конце 2024 года Вайкуле потеряла бизнес в России. Суд исключил артистку из числа участников компании «Лайма-Люкс Рус», которую она открыла компанию вместе с предпринимателем Ширзадом Мамедовым в двухтысячных.

Ранее Запашный заявил о необходимости лишить Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) и Вайкуле наград и званий РФ.

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