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Президент Молдавии встретилась с Лаймой Вайкуле и группой «Би-2»

Президент Молдавии Санду встретилась в Кишиневе с Лаймой Вайкуле и «Би-2»

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Телеграм-канал «UNIMEDIA»

Президент Молдавии Майя Санду встретилась в Кишиневе с певицей Лаймой Вайкуле и группой «Би-2». Об этом сообщает портал Unimedia.

«Мы рады помочь тем, кто верит в демократию и мир», — сказала Санду после выступлений музыкантов на концерте в честь Дня города.

В апреле 2024 года участники группы «Би-2» и члены их семей подали документы на получение паспортов граждан Молдавии. В мае Санду подписала указ о предоставлении им гражданства.

До этого бывший президент Молдавии заявил, что политика Майи Санду показывает, что она является «роботом с внешним управлением», которым командуют из США и ЕС. По его словам, «пульт», через который ею управляют, находится в Брюсселе, Вашингтоне и у Сороса.

Ранее Молдавию призвали снять запрет на продажу земли иностранцам.

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