Лайма Вайкуле и Шура Би-2 готовят дуэт

Певица Лайма Вайкуле рассказала, что работает с Шурой Би-2 над созданием совместной композиции. Об этом артистка сообщила YouTube-каналу The Breakfast Show.

«В принципе, дуэт у нас уже почти готов. Это эксперимент. Всегда так интересно экспериментировать», — заявила исполнительница.

Вайкуле не стала раскрывать детали готовящегося трека. Она также призналась, что за последнее время стала «полиглотом»: певица подготовила новую программу для концертов на четырех языках — литовском, украинском, русском и латышском.

В июле 2024 года прошел фестиваль Вайкуле «Рандеву», хедлайнером которого была группа «Би-2». Солист коллектива Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом) (Лева Би-2) признавался, что певица отказалась петь с группой композицию «Мой рок-н-ролл» на мероприятии. Причиной стало то, что песню исполняла поддерживающая специальную военную операцию на Украине Юлия Чичерина.

15 октября Вайкуле побывала на встрече с президентом Молдавии Майей Санду вместе с коллективом «Би-2». Перед этим артисты выступили на концерте в Кишиневе, посвященном Дню города.

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