Цыпкин раскрыл, почему боялся конфликтовать с Хабенским: «Выгонит»

Писатель Цыпкин рассказал о конфликтах с Хабенским при совместной работе

Писатель Александр Цыпкин рассказал, что старался не конфликтовать с Константином Хабенским во время совместной работы с народным артистом России. Его слова передает NEWS.ru.

«Как можно с учителем конфликтовать? Если начнешь конфликтовать, то он тебя выгонит. Так что нет у меня конфликтов с Константином Юрьевичем Хабенским», — сыронизировал публицист.

Цыпкин и Хабенский работают вместе над спектаклем «Жил. Был. Дом.», премьерные показы которого состоялись 15 и 16 мая в МХТ имени Чехова. Знаменитости также выпустили киноверсию постановки. Ее релиз состоялся за день до официальной премьеры в театре.

В мае Цыпкин шутил, что «разорился на успокоительные» во время работы над проектом с Хабенским. Он признавался, что на протяжении месяца только и делал, что переписывал диалоги.

«Вы не понимаете, мы еще вчера ночью переписывали диалоги. У нас премьера завтра, прошли несколько показов, и мы снова переписывали», — говорил писатель.

Цыпкин иронично назвал свой опыт походом в «монастырь имени Константина Хабенского». По его словам, артист научил его смирению и послушанию.

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