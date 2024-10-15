Путин внес изменения в состав президентского совета по культуре и искусству

Президент России Владимир Путин изменил состав совета по культуре и искусству. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В состав совета вошли, в том числе, режиссер Никита Михалков, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, актер Константин Хабенский, глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, писатель Захар Прилепин и певец Ильдар Абдразаков.

В соответствии с обновленным составом совета, его покинули режиссеры Федор Бондарчук и Александр Калягин, а также бывший директор Большого театра Владимир Урин.

Многие прежние члены совета сохранили свои должности, в том числе народный артист РФ Николай Цискаридзе, певица Полина Гагарина и режиссер Карен Шахназаров (заместитель председателя совета).

До этого секретарем совета стал помощник главы государства Владимир Мединский, который сменил на этом посту писателя Владимира Толстого, покинувшего должность в мае 2024 года.

Ранее глава комитета Госдумы по культуре стала советником Путина.