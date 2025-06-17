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Михалков попросил президента квотировать западное кино

Режиссер Михалков предложил ввести взнос в 5 млн рублей для проката западного кино в РФ
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Светлана Шевченко/РИА Новости

Режиссер Никита Михалков в беседе с ТАСС призвал ввести входные взносы для западного кино.

По словам Михалкова, коллеги попросили его обратиться к президенту с просьбой о квотировании американского кино. Режиссер предложил входной взнос в 5 миллионов рублей для рассмотрения представляемой картины в России. Артист считает, что 10% от проката западных фильмов следует вкладывать в рефинансирование национального кино.

«Кроме того, предлагалось организовать принцип единого окна для входа на рынок российского кинопроката», — заявил режиссер.

Весной 2022 года Михалков выступил с инициативой создания Евразийской киноакадемии и учреждения ее премии для развития «евразийского пространства». В январе прошлого года он сообщил, что была создана комиссия, которая будет работать над евразийским аналогом «Оскара». Он отметил, что его предложение поддержал в том числе президент РФ Владимир Путин.

Презентацию Евразийской киноакадемии и кинопремии Михалков провел во время Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Там же он представил наградную статуэтку премии — «Бриллиантовую бабочку».

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