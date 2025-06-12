Стало известно, какие страны примут участие в «Интервидении — 2025»

В международном песенном конкурсе «Интервидение» примут участие 20 стран, в том числе на российскую сцену выйдут представители из США и Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов.

Среди других стран свое участие в музыкальном проекте подтвердили: Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, ЮАР.

Россию на «Интервидении» представит заслуженный артист РФ Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). Накануне певец представил свою конкурсную песню под названием «Прямо по сердцу».

Создателем этого трека стал продюсер Максим Фадеев. Он заявил, что писал эту песню для международного конкурса, а не конкретно для Shaman. По словам Фадеева, у него было три варианта этой композиции — все разные по настроению.

Конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября на столичной площадке Live Арена, вмещающей до 11 тысяч зрителей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Shaman и Мизулина обратились к россиянам в День России.