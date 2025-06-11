Shaman выпустил конкурсную песню для «Интервидения»

Заслуженный артист России Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) выпустил конкурсную песню для «Интервидения» под названием «Прямо по сердцу» на цифровых площадках. Об этом в своем Telegram-канале рассказал автор песни, продюсер Максим Фадеев.

«С этой песней Ярослав представит Россию на конкурсе «Интервидение». Я надеюсь, что эта песня станет нужной, и к ней будут обращаться снова и снова», — высказался Фадеев.

До этого продюсер рассказывал, что создавал трек для международного конкурса, а не конкретно для Shaman.

«Мне было приятно выполнять эту работу, поскольку задача стояла непростая. А когда есть вызов – я это очень люблю. У меня было три варианта песни, все разные по настроению, но я принял решение, что именно эта подойдет лучше всего», — рассказал Фадеев в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее певица МакSим впервые за пять лет выпустила песню.