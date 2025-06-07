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В сеть слили отрывок песни Shaman для «Интервидения»

Журналистка Жигалова опубликовала отрывок песни Shaman для «Интервидения»
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SHAMAN/YouTube

Журналистка Алена Жигалова слила в сеть отрывок песни Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) для «Интервидения». Видео она опубликовала в своем Telegram-канале «Алена, блин!».

Ролик был снять во время ночной репетиции SHAMAN'a перед «Премией МУЗ-ТВ», где Дронов впервые исполнит конкурсную песни для международного музыкального соревнования «Интервидение».

Песню «Прямо по сердцу» для конкурса написал Максим Фадеев, еще не зная, что ее будет исполнять Shaman.

«Мне было приятно выполнять эту работу, поскольку задача стояла непростая. А когда есть вызов – я это очень люблю. У меня было три варианта песни, все разные по настроению, но я принял решение, что именно эта подойдет лучше всего», — рассказал Фадеев в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее певица МакSим впервые за пять лет выпустила песню.

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