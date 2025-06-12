Shaman и Мизулина обратились к россиянам в День России

Заслуженный артист России Shaman (он же — Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поздравили россиян с национальным праздником в своих Telegram-каналах.

«С Днем России! — говорит Shaman в опубликованном знаменитостями ролике, а Мизулина добавляет: «Ура!»

Интернет-пользователи поблагодарили звезд за поздравление под постом, а также похвалили Shaman за недавно опубликованную артистом песню.

11 июня на цифровых площадках появилась песня «Прямо по сердцу» Ярослава Дронова, с которой исполнитель выступит на конкурсе «Интервидение». Ее автором выступил продюсер Максим Фадеев.

Недавно Shaman раскрывал, что намерен сыграть свадьбу с Мизулиной летом, но не уточнил год запланированного торжества. Общественный деятель Мизулина и певец Shaman подтвердили свой роман в марте текущего года во время сольного концерта артиста в «Live Арене». Артист пригласил партнершу на сцену, вручил ей букет белых роз и обнял.

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