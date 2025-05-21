Раскрыты имена самых «дорогих» артистов российской эстрады

Многие артисты на российской эстраде получают очень хорошие вознаграждения за свои выступления. Но есть топ лидеров, гонорары которых достигают баснословных сумм – возглавляет этот список народная артистка РФ Надежда Кадышева, заявил продюсер Сергей Дворцов Общественной Службе Новостей.

Сегодня у Кадышевой – пик популярности, по продажам билетов ее никто не может обойти, отметил эксперт.

«Сейчас она одна из самых высокооплачиваемых звезд, которая востребована не только у взрослых слушателей, но и у молодых. Все благодаря социальным сетям и хитам, которые выстрелили в сети», — пояснил продюсер.

Второе место рейтинга самых высокооплачиваемых звезд эстрады он отдал певцу Филиппу Киркорову, напомнив, что заполняемость залов у него тоже на хорошем уровне, а песни по-прежнему считаются хитами.

Замыкает тройку лидеров в рейтинге самых «дорогих» артистов певец Григорий Лепс, концерты которого обходятся зрителям крайне недешево, отметил Дворцов. Он подчеркнул, что, помимо обычных концертов, звезды выступают на корпоративах, где их прайсы достигают максимальных размеров. При этом обычно, по словам продюсера, самые высокооплачиваемые исполнители чаще всего являются главными гостями на различных концертах, которые проходят в честь государственных праздников.

До этого Дворцов сообщал, что Кадышева подняла гонорар почти в два раза и теперь выступает за вознаграждение в размере от четырех до пяти млн рублей, тогда как раньше была готова выйти на сцену за 2 млн рублей. При этом подчеркивается, что она скромна в вопросах райдера и просит только чай, воду, кофе и различные закуски, а от алкоголя отказывается.

Ранее стало известно, что Леонтьев готов выступить в России за 15 млн рублей и бутылку шотландского виски.