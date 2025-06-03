Кадышевой на волне популярности посоветовали собрать «Лужники»

Сегодня в России певица Надежда Кадышева на волне популярности и с легкостью соберет 75-80 тыс. зрителей в концертном зале «Лужники», считает заслуженный работник культуры России Владимир Зубицкий. Гонорара при этом у нее может и не быть – на солистку и музыкантов поделят доходы с проданных билетов, пояснил он НСН.

Зубицкий напомнил, что «Золотое кольцо» сегодня пользуется всенародной любовью – их концерты проходят по всей стране с аншлагами. Причем на волне популярности Кадышева находится уже не один десяток лет, и в следующем году вместе со своей группой может выступить в «Лужниках», считает эксперт.

«Что касается гонорара, его может не быть вовсе. Если «Золотое кольцо» проводит концерт самостоятельно (скорее всего, так и есть), то от объема проданных билетов отнимаются расходы, с прибыли платятся налоги, остальное остается у коллектива и организатора», — пояснил специалист.

Говоря о том, кто еще из российских артистов сегодня может собрать «Лужники», он назвал Леонида Агутина, Басту, группу «Руки Вверх», концерты которых назначены на этот год. Везде, по мнению Зубицкого, «обеспечены аншлаги».

До этого продюсер Сергей Дворцов сообщил, что народная артистка РФ Надежда Кадышева возглавляет список артистов российской эстрады, гонорары которых достигают баснословных сумм. По его словам, она подняла гонорар почти в два раза и теперь выступает за вознаграждение в размере от четырех до пяти млн рублей, тогда как раньше была готова выйти на сцену за 2 млн рублей.

Ранее Надежда Кадышева обошла Shaman и Бузову по количеству упоминаний в СМИ.