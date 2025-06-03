Театр имени Ленсовета анонсировал возвращение Боярского на сцену

Театр им. Ленсовета сообщил, что Боярский возвращается на сцену после перерыва

Народный артист РСФСР Михаил Боярский, который не был задействован в спектаклях с апреля после перенесенных перелома и ушиба, вернется на сцену 3 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале Театра имени Ленсовета.

«Сегодня роль Эраста Петровича в спектакле «В этом милом старом доме» исполнит Михаил Боярский», — сообщили в театре.

14 апреля Боярский попал в больницу после несчастного случая на репетиции в театре. По данным Telegram-канала Mash, он «оступился на сцене и рухнул с трехметровой высоты на спину» во время постановки «Ромео и Джульетта». Предположительно, Боярский сломал ребра и получил ушибы.

5 мая сообщалось, что Театр имени Ленсовета в Санкт-Петербурге приостановил постановку «В этом милом старом доме» до конца сезона. В театре заявляли, что спектакль будет заменен на другие постановки.

Ранее Боярского выписали из больницы после перелома ребра.