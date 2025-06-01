Сати Казанова о втором ребенке: «Есть надежда»

Экс-солистка группы «Фабрика» Сати Казанова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что хочет стать матерью во второй раз.

«Есть надежда еще на одного ребеночка, а там как бог даст», — поделилась артистка.

В мае Казанова рассказала о потере ребенка на раннем сроке. По словам артистки, беременность у нее наступила после семи лет попыток, но на сроке 9-10 недель у певицы диагностировали прекращение развития плода.

Певица стала читать психологическую литературу и осознала, что замершая беременность уже помогла ей почувствовать, как в ней зарождается жизнь.

Казанова в 2017 году вышла замуж за фотографа Стефано Тиоццо, и несколько лет они жили на две страны. В феврале 2022 года знаменитость заявила, что покидает Россию. Певица завершила все проекты в Москве и «окончательно переехала» в Италию. Однако через несколько месяцев артистка вернулась в Россию вместе с супругом, и пока они не планируют менять место жительства. В октябре 2024 Казанова впервые стала матерью. У нее родилась дочь.

Ранее Сати Казанова рассказала о присутствии мужа-итальянца на родах.