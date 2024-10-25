Сати Казанова родила первого ребенка в воду при свечах

Певица Сати Казанова впервые стала матерью. Об этом 42-летняя звезда рассказала у себя в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), показав несколько кадров, сделанных после рождения ребенка.

Дочь у Казановой родилась 23 октября. По словам певицы, она мечтала о домашних родах, но, учитывая обстоятельства поздней беременности, остановилась на воссоздании домашней обстановки в перинатальном центре.

«Все случилось значительно прекраснее, чем я могла пожелать. Родовый блок в минуты превратился в некий храм со свечами, цветами и звучанием сакральных мантр», — рассказывает Казанова.

Муж звезды присутствовал при родах, совместный опыт она называет могучим посвящением. Как можно заключить из поста, певица родила в воду.

Первенец у Казановой родился от итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Сати рассказывала, что семь лет не могла забеременеть и наконец «вымолила чудо». Артистка признавалась, что перестроила жизнь с мужем под свой овуляционный цикл. По словам знаменитости, они планировали свою работу, встречи, поездки или отменяли все дела, учитывая «график».

Артистка шутила, что думала уйти в монахини до встречи с мужем. По словам знаменитости, в тот момент она не хотела никаких отношений из-за «разбитого сердца», но не стала отказываться от общения с итальянцем.

Ранее Сати Казанова опубликовала редкое фото с родителями и тремя сестрами.