Сати Казанова рассказала о потере ребенка на раннем сроке

Экс-солистка группы «Фабрика» Сати Казанова в интервью журналистке Светлане Бондарчук рассказала о потере ребенка на раннем сроке. Беседа с артисткой опубликована на YouTube.

По словам Казановой, беременность у нее наступила после семи лет попыток, но на сроке 9-10 недель у певицы диагностировали прекращение развития плода.

«И я так очень болезненно это перенесла. Но, с другой стороны, это сняло с меня много страхов в отношении материнства», — говорит Казанова.

Певица стала читать психологическую литературу и осознала, что замершая беременность уже помогла ей почувствовать, как в ней зарождается жизнь.

Казанова в 2017 году вышла замуж за фотографа Стефано Тиоццо, и несколько лет они жили на две страны. В феврале 2022 года знаменитость заявила, что покидает Россию. Певица завершила все проекты в Москве и «окончательно переехала» в Италию. Однако через несколько месяцев артистка вернулась в Россию вместе с супругом, и пока они не планируют менять место жительства.

Артистка в 42 года впервые стала матерью. У певицы 23 октября 2024 года появилась девочка.

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